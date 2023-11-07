سر مشنقة داخل غرفة نوم شاب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب مشنوقا داخل غرفته بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه دائرة قسم ثالث أكتوبر.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر ووكيله المقدم هيثم سكر تنسيقا مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة.

عثر بالفحص بقيادة المقدم محمد داوود رئيس المباحث ومعاونه على جثة "إيهاب. ل" يرتدي ملابسه كاملة وتتدلى جثته من حبل مثبت بسقف الغرفة ولا توجد آثار بعثرة في محتويات المنزل.

التحريات رجحت تخلص الشاب من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.