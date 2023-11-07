الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدفعة رقم (55) للملحقين الدبلوماسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخريج الدفعة رقم (55) للملحقين الدبلوماسيين وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل الكوادر الشبابية والإرتقاء بمستوى وعيهم المعرفي والثقافي وفقاً لأحدث المناهج العلمية الحديثة في كافة التخصصات المختلفة.

بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورة بعنوان "إنعكاسات المتغيرات الدولية على الأمن القومي المصري".

واعقب ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبي تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل الإعداد البدني للدارسين خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنظيم تلك الدورات التي شكلت لهم وعي ومعرفة جديدة على أسس علمية ومدروسة تساعدهم على خدمة الوطن في مجالاتهم المختلفة، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.

ووجه السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية - خلال كلمته - الشكر والتقدير للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد تلك الدورات التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالأكاديمية العسكرية المصرية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المبادئ السامية التي اكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل.

كما ألقى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف سالم زاهر، كلمة نقل خلالها تهنئته للخريجين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات التطوير نظم الإعداد والتاهيل لبناء أجبال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات العسكرية والمدنية.

وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتوزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين.

حضر المراسم اللواء أركان حرب خالد شوقي مساعد وزير الدفاع، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤلي وزارة الخارجية.