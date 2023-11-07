الباسلة تزداد بسالةً.. برلماني يشيد باحتضان بورسعيد مصابي غزة لعلاجهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجميع مؤسساتها وشعبها ووزرائها ومحافظيها وبشعبها العظيم، تعطي أكبر اهتمام للقضية الفلسطينية وتبذل جهودًا جبارة للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين، والعمل على تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف المير، في بيان له اليوم الثلاثاء: إن أكبر دليل على ذلك هو حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على زيارة عدد من المصابين القادمين من مدينة غزة الفلسطينية خلال تلقيهم العلاج والرعاية الطبية بمستشفى الرمد التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية، وذلك بمجرد وصولهم إلى محافظة بورسعيد الباسلة، مثمناً حرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان على صحة مصابي غزة وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى وتوجيهه جميع الأطقم الطبية بمستشفى الرمد بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحى والمرضى من أشقائنا الفلسطينيين لحين تماثلهم الشفاء

وأشاد المهندس حسن المير بتأكيد محافظ بورسعيد للأشقاء الفلسطينيين من المصابين أنه سوف يتابع باستمرار تطورات الحالة الصحية لهم؛ حتى يتماثلوا للشفاء، مؤكداً لهم أنه سيتم تقديم ما يلزمهم من خدمات وعمل الفحوصات والأشعات والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء لهم جميعاً ومتوجهاً بالدعاء إلى الله أن ينصر الشعب الفلسطيني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير للواء عادل الغضبان، على ما حققه من نجاحات باهرة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتطوير وتنظيم المنظومة الصحية على مستوى محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لم تأت من فراغ وإنما جاءت من خلال متابعة حقيقية وجولات مكثفة ومفاجئة قام بها اللواء عادل الغضبان، لجميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى محافظة بورسعيد.

وطالب المهندس حسن المير جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالاستفادة من التجربة الرائدة والناجحة لتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، مؤكداً أنها تجربة يجب أن تحظى بأكبر اهتمام من الحكومة لتعميمها على مختلف المحافظات؛ لأنها مكنت أهالينا من البسطاء والفقراء في التمتع بالرعاية الصحية الشاملة بالمجان ودون تحميلهم أي أعباء مالية.