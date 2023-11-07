شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق مخزنا للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بالمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين من قاطنى منطقة أرض المطار بحى المنيرة يتضرر من وجود مخزن للكرتون والخردة وما يسببه من إشغال للطريق العام ومصدر للتلوث البيئى.

على الفور، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى المنيرة الغربية بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها غلق المخزن ومصادرة "عربة كارو" وتروسيكل وعدد 7 موازين متنوعة وإيداعها بمخازن الحى بالإضافة إلى رفع كافة مخلفات القمامة الموجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حى المنيرة بتحرير عدد 3 محاضر بيئية لقيامه بتخزين مواد بلاستيكية وكراتين وما تسببه من تلوث بيئى وخطر علي السلامة العامة، إلى جانب تحرير 3 محاضر اشغال لقيامه بالتعدى على الطريق العام.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميدانى للعمل على حل شكاوى المواطنين، على الفور استجاب حى إمبابة للشكوى التى تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتضرر أحد المواطنين من قاطنى مدينة العمال بحى إمبابة بوجود أحد أعمدة الإنارة غير مضىء منذ فترة ويحتاج إلى أعمال صيانة وما يعيق حركة سير المواطنين ليلًا لضعف الإنارة بالشارع، وعلى الفور قام الحى بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ومراجعة أعمدة الإنارة بالمنطقة بالكامل.