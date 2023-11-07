شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يعلن تسلم نظيره الفلسطينى 93 شاحنة مساعدات إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لعدد 93 شاحنة تحتوي على المواد الغذائية ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

ونجحت الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية، في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، وخصصت الدولة المصرية مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها إلى قطاع غزة.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري قد أعلنت أن عدد رحلات الجسر الدولي الخاصة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وصلت الى 82 طائرة، منذ تدفق المعونات وحتى الأحد الماضى.

وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.