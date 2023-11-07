شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكندية: إجلاء أول مجموعة من رعايانا من قطاع غزة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مغادرة المجموعة الأولى من الكنديين قطاع غزة إلى الجانب المصري. وقالت في بيان لها على موقع "إكس": "المجموعة الأولى التقى بهم فريقنا من المسؤولين على الجانب المصري من الحدود وقدموا لهم الدعم والرعاية". ودخلت مجموعة من الحالات لأطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقى العلاج استمرارا للجهود المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

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