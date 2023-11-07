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الخارجية الكندية: إجلاء أول مجموعة من رعايانا من قطاع غزة إلى مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مغادرة المجموعة الأولى من الكنديين قطاع غزة إلى الجانب المصري.

وقالت في بيان لها على موقع "إكس": "المجموعة الأولى التقى بهم فريقنا من المسؤولين على الجانب المصري من الحدود وقدموا لهم الدعم والرعاية".

ودخلت مجموعة من الحالات لأطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقى العلاج استمرارا للجهود المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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