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الرئيس السيسى وعضو مجلس رئاسة البوسنة يتوافقان حول وقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وعضو مجلس رئاسة البوسنة يتوافقان حول وقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من دينيس بيشيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الرئيس المقبل للمجلس.

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الاتصال شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين البلدين، خاصةً فى مجالات السياحة وزيادة معدلات التبادل التجارى والتعاون الثقافى وفى قطاعات التدريب وبناء القدرات.

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كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

تم التوافق حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة دون عوائق

دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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