شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب معهد تكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد يزورون معرض النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب المهندس طه رجب، مدير المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع لهيئة السكة الحديد، طلاب المعهد فى جولة بمعرض النقل الذكى، المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث تفقد الطلبة قاعات المعرض واطلعوا على جانب من تكنولوجيا وسائل النقل من خلال الشركات العارضة.

وتمتلك الهيئة معهد تكنولوجى يخرج فنيين وسائقين يعملون فى كافة قطاعات الهيئة، وذلك بعد تحويل مدرسة السكة الحديد إلى معهد عالى 4 سنوات لتصدر بعد ذلك خريج على أعلى مستوى من التدريب مؤهل للعمل داخل مصر وخارجها.

وشهد معرض النقل الذكي خلال اليوم الثالث له بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، عقد جلسة عن توطين صناعة وسائل النقل في مصر بحضور وحديث وزير النقل الفريق كامل الوزير – جمهورية مصر العربية عن توطين صناعة النقل في مصر، وتوقيع عدد من العقود واتفاقيات التعاون الهامة في مجال النقل البحري والموانىء البرية والجافة.

كما تم عقد جلسة حوارية بعنوان قصة نجاح توطين صناعة وسائل النقل في مصر، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير – جمهورية مصر العربية، ووليد جمال الدين – رئيس مجلس الإدارة – الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان – الرئيس التنفيذي – صندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد – رئيس مجلس الإدارة – شركة تطوير شرق ميناء بورسعيد، والدكتور هايك هارمجرات – مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط – البنك الأوروبي للتعمير والتنمية.