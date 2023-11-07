شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تدشن من المنصورة مبادرة "أتوبيس يلا كفالة" لللتعريف بالأسر الكفيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة "أتوبيس يلا كفالة" من جامعة المنصورة، وأطلقت الماراثون الرياضي الخاص بالمبادرة، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وتهدف مبادرة "يلا كفالة" إلى إزالة الوصمة المجتمعية وتعريف المجتمع بنظام الأسر البديلة الكافلة وتم اختيار محافظة الدقهلية باعتبارها من المحافظات الرائدة في مجال الرعاية البديلة، وذلك لتنظيم حملة التوعية بالكفالة ، وتستمر فعاليات البرنامج حتي 25 نوفمبر الجاري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أتوبيس الكفالة رحلة تنطلق ولن ترتد للخلف، ولن تتوقف، ولن يعطل مسيرتها تحدي أو عثرة، مشيرة إلى أن تنمية أبنائنا والاستثمار في طاقاتهم يحمل في طياته معاني الانتماء للوطن والوفاء للمجتمع والرغبة الصادقة لبذل الجهد من أجل كفالة حقوق أولادنا المتكاملة، متعهدة أن نبذل قصارى الجهود، وندفع الغالي والنفيس حتى نوفر لهم الحياة الكريمة في ظل قيادة سياسية حاسمة وواعية، تعمل من أجل حماية الأبناء الذين نشرف بخدمتهم وبرعايتهم عازمين على نمائهم ودمجهم في المجتمع.

وأضافت القباج أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، مشددة على أن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، كما تمثل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية، والأطراف الأخرى الفاعلة في مجال الرعاية البديلة "مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمحلي والخبراء والعاملين في المجال"تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، وتحقيق الرؤية الوطنية في توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا ننفذ حزمة من القوانين والإجراءات ضمن برنامج الأسر البديلة وتحت توجيهات القيادة السياسية بتيسير كافة الإجراءات لتسهيل كفالة أطفالنا وضمان حياة جديدة للأسر وللأطفال، كما أنه في مؤتمر حكاية وطن وأثناء عرض ما تحقق في وزارة التضامن الاجتماعي على مدار ٩ سنوات من الإنجاز؛ توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام برنامج الأسر البديلة، ووجه سيادته بتسهيل إجراءات الكفالة، إيمانا منه بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التقليل من التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية؛ فشعارنا بيت لكل طفل، وتعزيز آليات حماية أطفالها.

كما أنه كان لزاما علينا إعداد استراتيجية طموحة تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية مهمة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.

وأوضحت القباج أن ذلك يأتي في ظل الاتجاه نحو"لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتبنى الاستراتيجية المدخل الحقوقى سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، المحور الثالث لاستراتيجية 2030 تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن".

ووجهت القباج تحية خاصة من القلب لأولادنا الذين جاهدوا ليصنعوا مستقبلهم بأيديهم، فالرائعون من عرفوا للصبر والكفاح طريقاً فسلكوه، ومن ذاقوا طعم التحدي فتخطوه، ومن صنعوا الحلم وحققوه، الذين عاهدوا بعضهم حباً واخلاصاً فأوفوه،زهور تتفتح للحياة وعزيمة تتأجج في الصدور، ثورة عناد وثروة زاد وعتاد القلب النابض لوزارة التضامن الاجتماعي ، صوت انطلق ولن يكل ولن يمل، وصورة تمثل أعيننا نتشرف أن نكون لكم سندا ومددا.

كما توجهت بالتقدير والاحترام للشركاء الذين آمنوا بأولادنا، الذين تميزوا بالمهنية والوطنية والإنسانية، الذين قدموا نموذجاً فريداً ذو جودة عالية في الرعاية والتربية القويمة، ليرسخوا في أبناءنا قيم الالتزام، والاحترام، والصدق، والانضباط، والإيثار والتضحية، وليغرسوا فيهم الانتماء وحب الوطن وغيرها من القواعد التي تحميهم من السلوكيات الدخيلة على مجتمعاتنا وأدياننا، فهو استكمال لدرب طويل من التربية السوية للأبناء، ومن مساواتهم كغيرهم من الأبناء حتى يشبوا صالحين لأسرهم ومجتمعاتهم ولوطننا الحبيب. العطاء ليس مالاً فقط، وإنما أن تعطي من وقتك وعلمك ومهارتك وطاقتك، هذا هو خير العطاء.

ومن جانبه أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أن الرئيس السيسي يولي رعاية الأيتام اهتماما كبيراً من خلال توفير كافة احتياجاتهم ووجه بإطلاق العديد من البرامج لدعمهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

وأكد " مختار " علي ضرورة نشر ثقافة الأسر البديلة لرعاية وكفالة الأيتام والعدول عن مفهوم دور الرعاية ، لأن فكرة الأسر البديلة تترك أثرًا إيجابيًا في نفوس الأيتام ويشعرهم بالجو الأسري والذي سيكون له أثر إيجابي علي المجتمع ككل.

وقال المحافظ إن جميع الأديان والشرائع السماوية أوصت برعاية الأيتام وحسن معالمتهم ، والله عز وجل اوصنا في القرآن الكريم برعاية اليتيم وحسن معالمته حيث قال ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى) ، والنبي الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بشر كافل اليتيم بمرافقته في الجنة في حديثه الشريف حيث قال " أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين " وأشار بالسبابة والوسطى .

ووجه " مختار " الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي تنفيذ العديد من البرامج التي من شانها توفر الدعم الكامل للأيتام ورعايتهم سواء داخل دور الرعاية أو خارجها ، بالإضافة إلي تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية التي تعمل علي تحسين ظروفهم المعيشية .