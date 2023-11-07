شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء فى مجزرة بـ"دير البلح".. وخارجية فلسطين تدين العجز الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى "دير البلح" وسط قطاع غزة.



وقالت مصادر فى القطاع، إن غالبية من استشهدوا من الأطفالوالنساء والمُسنين، ودمرت المنازل على رؤوس ساكنيها، مشيرين إلى أن العشرات مازالوا تحت الركام.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استيائها من عجز العالم عن وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطينى، ومن مواقف بعض الدول التى ما زالت تبدى التحفظات حول مجازر الاحتلال بحق المدنيين فى قطاع غزة.



وطالبت الوزارة، فى بيان صحفى، بعض دول العالم بتطوير مواقفها والتحلى بالجرأة والشجاعة القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف معلنة ضد الحرب، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط لوقفها فورًا، وطالبتها أيضا بسحب الغطاء الذى وفرته لدولة الاحتلال ولا زالت توفره لها ليستمر العدوان على الفلسطينيين.



وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى تشنها دولة الاحتلال فى قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالى، بما تخلفه يوميا وكل ساعة من مجازر جماعية وتدمير ونزوح قسرى للمواطنين، فيما يشبه دوامة الموت التى تحيط بهم من كل جهة، لدرجة لا تستطيع معها الأرقام أن تعبر عن حقيقة ما يعانيه الفلسطينيون فى قطاع غزة من نكبة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فى ظل حرب الاحتلال التجويعية والتعطيشية والحرمان من الماء والكهرباء والدواء وعديد الاحتياجات الإنسانية الأساسية.



وفى الوقت ذاته، أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتى تُخلف أيضًا المزيد من الشهداء الذين بلغ عددهم منذ بداية هذه الحرب حتى الآن 163 شهيدًا، إضافة لمئات الجرحى والمُصابين، فى ظل الإغلاق الشامل المفروض على الضفة وسيطرة ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على الطرق والشوارع الرئيسة ومُمارسة أبشع الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، بما يؤدى إلى منعهم من التنقل والحركة والوصول لقضاء حاجاتهم وأعمالهم وشل حركتهم، فيما يشبه تعميق حلقات نظام الفصل العنصرى (الابرتهايد) الذى يحرم المواطن الفلسطينى من أرضه فى وطنه، ويعطى كامل الشرعية والحماية لغلاة المُستوطنين لاستباحتها والتصرف بها بحماية جيش الاحتلال.