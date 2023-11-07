شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب أردنى: الجهود المصرية أعادت قضية فلسطين من جديد للساحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خليل القريوتي الكاتب الصحفي الأردني، أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة جاء بشكل مكثف وعنيف وكان على المدنيين بالدرجة الأولى، موضحا أن الحرب تدور على الأطفال والنساء والمدارس والمستشفيات، حتى الطواقم الصحفية والصحية لم تسلم من العدوان الإسرائيلى.

وذكر خليل القريوتي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن جهود مصر ظهرت منذ البداية كفتح معبر رفح البرى، وإيصال المساعدات، كما استدرجت موقف دولى عالمى يدين هذه الأعمال، والآن بدأت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يتحدثون باللهجة المصرية عن أن هناك جرائم حرب وجرائم إنسانية ضد الأطفال والنساء والشيوخ.

ولفت إلى أن الجهود المصرية أثمرت عن استصدار موقف دولى داعم لها للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب وإنهاء هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى وخاصة فى غزة، مؤكدا أن الجهود المصرية أثمرت فى إيجاد مخرج للأشقاء الفلسطينيين أمام الرأى العام الدولى، وأنهم يدافعون عن أنفسهم وقضيتهم ووجودهم، وبالتالى أظهرت القضية الفلسطينية من جديد على الساحة الدولية.