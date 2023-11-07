شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لن ندخل الوقود إلى غزة ولا وقف لإطلاق النار دون إعادة المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن تل أبيب سترد على كل هجوم تتعرض له إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي نقله قناه القاهرة الإخبارية :"لن ندخل الوقود إلى قطاع غزة، ونقدر الدعم الأمريكي السخي لإسرائيل".

وتابع بنيامين نتنياهو:"لن نوقف القتال في غزة حتى ننتصر، ولا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة المحتجزين بالقطاع".