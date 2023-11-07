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نتنياهو: لن ندخل الوقود إلى غزة ولا وقف لإطلاق النار دون إعادة المحتجزين

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن تل أبيب سترد على كل هجوم تتعرض له إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي نقله قناه القاهرة الإخبارية :"لن ندخل الوقود إلى قطاع غزة، ونقدر الدعم الأمريكي السخي لإسرائيل".

وتابع بنيامين نتنياهو:"لن نوقف القتال في غزة حتى ننتصر، ولا وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة المحتجزين بالقطاع".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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