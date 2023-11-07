شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إزالة أعمال تعدٍ على الأراضى الزراعية بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة تلقيها عبر صفحتها الرسمية شكوى من أحد المواطنين من قاطني قرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر، بشأن القيام بأعمال تجريف وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بمنطقته.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز ومدينة منشأة القناطر بمعاينة موقع الشكوى وإزالة المخالفة، وقد تم ضبط وإزالة كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضى الزراعية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلي مدار الساعة.