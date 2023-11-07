شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لبعض البرامج للعام الدراسي 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب القبول للعام الدراسي 2023/2024 يومي الأربعاء والخميس الموافق 8-9 نوفمبر لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون بشكل ورقي بمبنى الجامعة الأهلية، وقد حددت نسب القبول للبرامج على النحو التالي:
- طب الأسنان: 78%
- العلاج الطبيعي: 76%
- الهندسة: 68%
- الفنون: 53%
- التجارة: 53%
- برنامج المختبرات الطبية: 53%
- الحاسبات: 60%
وأكدت الجامعة أن القبول سيكون لخريجي الثانوية العامة 2023.
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