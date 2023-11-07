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جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لبعض البرامج للعام الدراسي 2023/2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب القبول للعام الدراسي 2023/2024 يومي الأربعاء والخميس الموافق 8-9 نوفمبر لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة. 

 

وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون بشكل ورقي بمبنى الجامعة الأهلية، وقد حددت نسب القبول للبرامج على النحو التالي:

 

- طب الأسنان: 78% 

- العلاج الطبيعي: 76%

- الهندسة: 68%

- الفنون: 53%  

- التجارة: 53%

- برنامج المختبرات الطبية: 53%

- الحاسبات: 60%

 

وأكدت الجامعة أن القبول سيكون لخريجي الثانوية العامة 2023.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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