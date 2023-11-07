شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لبعض البرامج للعام الدراسي 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب القبول للعام الدراسي 2023/2024 يومي الأربعاء والخميس الموافق 8-9 نوفمبر لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة. وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون بشكل ورقي بمبنى الجامعة الأهلية، وقد حددت نسب القبول للبرامج على النحو التالي: - طب الأسنان: 78% - العلاج الطبيعي: 76% - الهندسة: 68% - الفنون: 53% - التجارة: 53% - برنامج المختبرات الطبية: 53% - الحاسبات: 60% وأكدت الجامعة أن القبول سيكون لخريجي الثانوية العامة 2023.

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