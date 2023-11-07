غرق صبي في الصف والضفادع البشرية تبحث عن جثمانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي صبي مصرعه غرقا بنهر النيل مركز الصف جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق جنوب المحافظة.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري لانتشال الجثمان بالتنسيق مع قطاع الجنوب بقيادة اللواء عبد الرحمن سكر.
تبين بالفحص المبدئي غرق "سيد.أ." مقيم قرية نزلة عليان مرك زالصف، ويجري رجال الضفادع البشرية مسحًا لموقع البلاغ لانتشال جثماتن الغريق.