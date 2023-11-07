"خلص عليه بسكينة".. استمرار حبس المتهم بقتل مالك مقهى في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحد عادل:

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح البساتين، قرارًا باستمرار حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيات لاتهامه بقتل قهوجي أجنبي الجنسية في مشاجرة.

وتلقى رئيس مباحث البساتين بلاغًا من الأهالي يفيد بتمكنهم من ضبط شخص لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب محدثًا إصابته التيى أودت بحياته.

على الفور انتقل رجال مباحث البساتين، وتبين أنه حال تواجد مالك ‏المقهى "يحمل جنسية إحدى الدول" بالمقهى ملكه حدثت بينه وبين قائد مركبة "توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة؛ تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ ‏بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم).‎ ‎

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.