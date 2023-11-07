لغز سقوط مهندس من الطابق الأخير بمول سيتي ستارز.. والأمن يفحص كاميرات المراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أقدم مهندس مساء الثلاثاء، على التخلص من حياته وإلقاء نفسه من طابق علوي داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

ويكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ سقوط الضحية داخل المول.

‏وتلقى قسم شرطة مدينه نصر أول بلاغاً بسقوط شخص من الطابق الأخير داخل مول سيتي ستارز بدائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن الشخص المتوفي يعمل مهندس 43 سنة، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان وفحص علاقات المتوفي من خلال هاتفه المحمول وأسرته.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.