وزير النقل المغربي يزور محطة مصر ومتحف السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المهندس محمد عبدالجليل، وزير النقل المغربي، والوفد المرافق له من قيادات وزارة النقل بالمغرب الشقيق بمحطة مصر بالقاهرة وذلك للتأكيد على سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل.

بدأت الزيارة باستقبال الوزير والوفد المرافق له ببهو المحطة حيث أبدى إعجابه الشديد بالمظهر الجمالي والتنظيمي للمحطة والتي تجمع بين التراث القديم والحاضر، مشيدا بمحاور التنمية التي ترتكز عليها منظومة التطوير بالسكة الحديد من وحدات متحركة أو بنية أساسية ونظم التحكم والسيطرة وكذلك تطوير الورش بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري من خلال عرض تقديمي لتلك المحاور.

كما شملت الزيارة جولة بمتحف السكة الحديد والذي يوضح مراحل تطور وسائل النقل عبر العصور المختلفة وخاصة السكة الحديد بمصر ويحتوي على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية حيث تم تقديم شرح وافي عن القطع والمخطوطات والنماذج الموجودة.

وأعرب وزير النقل المغربي عن سعادته البالغة بمستوى المتحف وقيمة القطع التاريخية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها مؤكدا أهمية المتحف كمزار سياحي للمصريين والعرب والأجانب.