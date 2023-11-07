محافظ القاهرة يشيد بجهود الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد محافظ القاهرة خالد عبد العال بالجهد الذي يقوم به الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس العام في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، مؤكدا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم /الثلاثاء/ لمستشفى عين شمس العام لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية.

وتفقد المحافظ وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر مخزون كافي من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارئ للتعامل مع أي حادث مفاجئ، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى التي تقدم خدمة طبية لسكان حي عين شمس والمناطق المجاورة له حيث يضم المستشفى 22 عيادة خارجية في كافة التخصصات، ويتردد عليه ما يقارب 2000 مواطن يوميًا كما تستقبل الطوارئ حوالي 1500 مواطن لتلقى الاسعافات العاجلة .

وحرص محافظ القاهرة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر، مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتور محمد شوقي، مدير مستشفى عين شمس العام الدكتور طارق العريني، مدير الشئون العلاجية والمستشفيات الدكتور طارق إدريس.

يذكر أن مستشفى عين شمس العام يقع على مساحة 8500 م2 يحتل المبنى مساحة 4500م2 منها وباقي المساحة حدائق وفراغات والمستشفى مكون من 5 طوابق ويقدم الخدمة الطبية لما يقارب 4 ملايين مواطن بأحياء عين شمس ومصر الجديدة والزيتون والمناطق المجاورة لها، كما يقدم الخدمة الطبية في كافة التخصصات كالجراحة وغسيل الكلى، وحضانات للأطفال المبتسرين، وبالمستشفى أول مجمع رعايات على مستوى الجمهورية يضم 100 سرير، ويعمل به حوالي 1200 فرد ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وأطباء أسنان وإداريين.