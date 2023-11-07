حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي مدير "CIA".. ومنظومة جديدة لصرف السلع التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة التموين إنشاء منظومة جديدة لصرف السلع التموينية، وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنشاء جامعة أهلية باسم الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.

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قرار جمهوري بإنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 515 لسنة 2023 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا.

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رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر.

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إبادة جماعية.. "خارجية النواب": تطرف الحكومة الإسرائيلية ينذر بعواقب وخيمة

قال كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيان للجنة أصدره اليوم الثلاثاء، إن تصريح أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني لا يعكس فقط تطرفه ورغبته في إبادة الشعب الفلسطيني؛ بل إن هذا التطرف يشمل كل أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

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مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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التموين تبدأ منظومة جديدة لصرف السلع التموينية.. تعرف على التفاصيل

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك منظومة جديدة لميكنة الخدمات التموينية بدأ تطبيقها في 22 محافظة حتى الآن كمرحلة أولى، ويجري تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

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