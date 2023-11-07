رئيس شعبة الدخان يكشف موعد إعلان الأسعار الجديدة للسجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، عن موعد إعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة.

وقال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: إن الشركات المنتجة سوف تصدر قوائم الأسعار الجديدة للسجائر حسب الشرائح الثلاث، بعد منتصف هذه الليلة.

وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أنه سيتم إقرار الأسعار الجديدة بحيث لا تزيد أسعار كليوباترا عن 31 جنيها، والـ LM عن 45 جنيهًا، موضحًا أن الأسعار المقررة من الشركات قد تنخفض بقيمة جنيه عن الحد الأقصى لسقف السعر المقرر تحسبًا لتطورات ارتفاع سعر صرف الدولار أو ارتفاع مستلزمات الإنتاج مستقبلًا.

وشدد إمبابي، على أنه لن يستقيم سوق السجائر في مصر بدون عكس هرم التوزيع، مشيرًا إلى أن التاجر الجشع سيعمد إلى إخفاء مخزونه من السجائر لرفع أسعارها وزيادة هامش ربحه إلى أكثر من 50% عن الأسعار الرسمية المقررة من الشركات المنتجة.