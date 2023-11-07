درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وكذلك وجود شبورة مائية وارتفاع معدلات الرطوبة، لافتا إلى أن الشبورة المائية تزيد في فصل الخريف أكثر من الصيف.

وتابعت خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة فى هذه الفترة، بحوالي ٣ أو ٤ درجات، وعادة ما تكون ما بين ٣٠ و٣٤ درجة مئوية، وتنخفض ١٠ درجات مما يسبب حيرة حول ارتداء الملابس الشتوية".

واستكملت: "ما زال أمامنا شهر ونصف حتى نرتدي الملابس الشتوية، مؤكدة أن الطقس هذه الأيام يسوده وجود شبورة مائية كثيفة، محذرة قائدي السيارات من هذه الظاهرة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح، لأنها تتسبب فى عدم الرؤية".