التنمية المحلية: تنفيذ 27 ألف مشروع بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار ونشأت علي:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة الوزارة لكل المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات المرحلة الأولى والتي يتم تنفيذها في 1477 قرية بـ 20 محافظة .

وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الأولى بلغ عدد المشروعات التي تنفيذها والجارية حوالي 27110 مشروعات بتكلفة 360 مليار جنيه وذلك في جميع القطاعات الخدمية للمواطن وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والتربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والاتصالات وغيرها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية في 2019-2020 تم تنفيذها في 11 محافظة و143 قرية وتم تنفيذ 616 مشروعا بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو العمل بعدد 324 مجمعا حكوميا من إجمالي 332 مجمع خدمات حكومية يتم إنشائها على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى وتم استلام 251 مجمعا ابتدائيا كما تم تأثيث 168 مجمعا حكوميا وتم توصيل عدادات المياه والصرف والكهرباء بنسبة 92%.

وحول مشروعات الإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الأولى، قال اللواء هشام آمنة إنه يبلغ عددها حوالي 349 مشروعا تتضمن 124 سوقا و97 موقفا و130 نقطة إطفاء، وتم الانتهاء من تنفيذ 184 مشروعا بنسبة 52% من إجمالي المشروعات وجار العمل على نهو 167 مشروعا نسبة تنفيذها 48%.

كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر المنتقلة لـ 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظفا وقامت كل الجهات بموافاة وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخياراتها من الربط الإلكتروني وتم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد 196 مجمعا حتى الآن.

وأكد اللواء هشام آمنة، المتابعة الدورية من رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية بالدولة.