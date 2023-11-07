شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في معرض سوق السفر العالمى لليوم الثاني على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مصر للطيران اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي في معرض سوق السفر العالمى WTM المقام فى لندن خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر 2023.

وشهد جناح مصر للطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات من مختلف دول العالم، لمناقشة أليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلي ما يقرب من 72 نقطة حول العالم.

كما تم توقيع بروتوكول بين مكتب مصر للطيران في لندن و flight catchers للبيع online والتسويق الدعائي لمصر للطيران في لندن و Saga travel لتنظيم مجموعات سياحية إلى مصر.