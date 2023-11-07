شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعترف بمقتل 348 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 من جهاز الشاباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقريره اليومي عن مقتل 348 جنديًا وضابطًا و59 شرطيًا و10 من جهاز الشاباك منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ32 على التوالى الحرب على قطاع غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة فى دير البلح ومخيمى المغازى والشاطئ وفى حى الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسى شمال القطاع.

على الجانب الأخر، أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة لنحو 10468 شهيدا، وأصابت أكثر من 27 ألف جريح، تتكلف المليارات من الدولارات فى هذه الحرب التى بدأت فى 7 أكتوبر الماضي.