شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إعادة احتلال إسرائيل قطاع غزة ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض، أن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لقطاع غزة ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض :"نناقش مع إسرائيل شكل غزة بعد الصراع ولا يمكن أن تكون حماس جزءا من المعادلة فيما يتعلق بالحكم في القطاع".

وتابع البيت الأبيض: حان الوقت لمواصلة السعي لوقف القتال في غزة.