شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي تأكيده أن صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل.

وفى وقت سابق قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله ولاء السالمين، إن مدينة طولكرم تشهد منذ الصباح استهدافات إسرائيلية للفلسطينيين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال 100 رصاصة على سيارة تضم شبانا فلسطينيين.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن قوات الاحتلال تعمد لتجريف البنية التحتية في طولكرم، وأيضا أصابت خلال الاقتحامات والدة الشهيد عز عواد، ووصلت إلى مستشفى ثابت لتلقي العلاج.

وأوضحت أن الاحتلال قطع الاتصالات عن المدينة خلال الاقتحام، وقابله الشباب المقاومون بتفجير عبوات ناسفة في الآليات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النار، وقال شهود عيان إن الاحتلال أطلق الرصاص على شابة فلسطينية غير مسلحة تماما، بينما قال الاحتلال إنها كانت تحمل سكينا.