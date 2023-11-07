شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات الفلسطيني: شركة إيلون ماسك تراجعت عن تقديم خدماتها لغزة بعد تهديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن حرب الإبادة مستمرة في غزة، مشيرة إلى أن منظومة الأخلاق سقطت لدى الاحتلال، وهو ما تكشف للجميع بمختلف المناطق في العالم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، هي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال، وهم يستغلون هذا القطع، لتدمير أي فرصة من فرص الإغاثة للشعب الفلسطيني".

وقال: "بعد انقطاع الاتصالات في غزة عدة مرات، تحدثنا مع الأشقاء في مصر، ونأمل أن يدخل ذلك في حيز التنفيذ لأنه لابد من وجود بدائل في حال قطع الاحتلال للاتصالات".

وتابع: "بالنسبة لجهودنا مع شركة أيلون ماسك، أبدوا استعدادهم لتقديم الخدمات، وسعينا لاستكمال الحصول على هذه الخدمة، ولكن الشركة تراجعت بعد التهديد الذي تلقوه"