شكرا لقرائتكم خبر عن ممثله الصحة العالمية توضح مهام الفريق التقني الإنساني الأممي في مصر لمساعده المتضررين في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت د.نعيمة القصير ممثلة الصحة العالمية في مصر في تصريحات خاصه لليوم السابع، إن الفريق التقني المدني الإنساني الذي وافقت الحكومة المصرية اليوم علي نشره وفقا لإعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يضم مجموعه من الخبراء المتخصصين علي أعلي مستوي وذلك للمساعدة في عمليات التصنيف وتوفير المساعدات وايصالها الي قطاع غزة لافته الي انه سيعمل بشكل وثيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية.

وأوضحت ممثله الصحة العالمية في مصر، أن القرار جاء علي خلفيه مخاطبة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومة المصرية خلال زيارته لمصر وكذلك مدير عام الصحة العالمية وعدد من مسؤولي الوكالات الأممية المعنية لنشر فريق أممي يعمل علي دعم المتضررين في قطاع غزة مشيرة الي ان الفريق سيبدأ عمله خلال أيام قليله وسيتخذ الفريق من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له. وفق للمتحدث باسم الأمم المتحدة.

وثمنت الدكتورة نعيمة القصير ممثله الصحة العالمية في مصر جهود الحكومة المصرية لدعم المتضررين من الصراع في قطاع غزة علي نطاق واسع لافته الي المساعدات الأممية الهامة التي يتم تقديمها من قبل الوكالات المعنية بالأمم المتحدة بالتنسيق والحكومة المصرية مؤكده علي الدور الذي تقوم به منسقه الأمم المتحدة في مصر الينا بانوفا بالتنسيق بين الجهات ووكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وأكدت دكتورة نعيمه القصير علي أن خبراء منظمة الصحة العالمية، اللوجستين يعملون مع الهلال الأحمر المصري يد بيد منذ وصول اول شحنة الأدوية والمستلزمات الجراحية للإصابات وتسهيل مهمة دخول اول شحنة للغزة من قبل القائمين على العمل من الجهتين بالتنسيق وعدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة منها برنامج الأغذية العالمي ،وصندوق الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " .

كان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أكد في بيان منذ قليل إن الحكومة المصرية وافقت على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى غزة. وسيتخذ الفريق من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له.