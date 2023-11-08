شكرا لقرائتكم خبر عن "الشمس والسلم".. تعرف على الرموز الانتخابية المتوقعة بانتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختار المرشحون للانتخابات الرئاسية، غدًا الأربعاء، الرموز الانتخابية التي يستخدمها كل مرشح في حملته الدعائية، والتي تنطلق بعد غدٍ الخميس، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية يوم الخميس، باسم المرشح وترتيبه في بطاقة الاقتراع والرمز الانتخابى الخاص بكل مرشح، وبدء فترة الدعاية الانتخابية، التي تستمر لمدة 30 يومًا، تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر القادم.

ووفقًا لرغبات المرشحين، ويختار المرشحون الرموز الانتخابية غدًا حيث بالفعل اعلنت حملات بعض المرشحين رموزهم وهى:

- أعلن المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران أن مرشحه اختار رمز "الشمس".

- وأعلن المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أن مرشحه اختار رمز "النخلة".

- وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر أن مرشحه اختار رمز " السلم".

- فيما تنتظر حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والذى أول من تقدم باوراق ترشحه للانتخابات الاعلان عن الرمز الانتخابى غدا الأربعاء فى الموعد المحدد بالجدول الزمنى.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.