تعرف على تفاصيل تشغيل طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى

القاهرة - سامية سيد - شغلت وزارة النقل الطريق الجديد فى المسافة من بنها حتى كفر شكر والتى تم إنهاء تنفيذها بالمرحلة الأولى، من مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقى بطول 70 كم بعرض 4 حارات مرورية، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن التشغيل.

تتكامل الحركة المرورية فى الطريق الجديد، مع الاتجاه القائم غرب الرياح التوفيقى بعرض 4 حارات مرورية.

تعمل الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى كفر شكر، كاتجاه مرورى واحد للقادم من بنها والطريق الدائرى الاقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والمتجه إلى المنصورة وشمال الدلتا والطريق الدولى الساحلي.

يتم استخدام البر الغربى للرياح التوفيقى (الطريق القائم ) فى المسافة من كفر شكر حتى بنها لخدمة الحركة المرورية القادمة من المنصورة والمتجهه إلى القاهرة مرورا ببنها والطريق الدائرى الاقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

يتم تكامل الحركة المرورية بين اتجاهى المرور للبر الشرقى والغربى من خلال عدد من الكبارى السطحية فى هذه المسافة وهى كبارى (بنها السطحى - جمجرة السطحى - أسنيت السطحى - كفر شكر السطحى) وتستخدم كدورانات للخلف لخدمة المناطق السكانية والزراعية المتاخمة للرياح التوفيقى على جهتيه الشرقية والغربية.

تم وضع العلامات المرورية والتخطيط السطحى للطريق، ووضع علامات ارشادية لمسخدمى الطريق وسائقى المركبات باتجاهات المرور الصحيحة على البرين الشرقى والغربى.

تم التنسيق مع محافظة القليوبية والإدارة العامة للمرور لمنع سير المركبات عكس الاتجاه فى هذه المسافة من البرين الشرقى والغربى وتطبيق غرامة السير عكس الاتجاه على المخالفين.

المرحلة التى تم تشغيلها ضمن إنشاء محور طولى مرورى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى بطول 140 كم لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا.

الطريق الجديد يمر على محافظات (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).

يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهى (بنها والمنصورة ودمياط).