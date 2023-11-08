شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" تكثف الرصد الإعلامى لأنشطة الكيانات الوهمية لإغلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أصدر قرارًا بغلق المنشأة المسماة أكاديمية دى إم آى للعلوم الحديثة "DMI" والكائن مقرها فى (86 شارع عباس العقاد - مدينة نصر ــ محافظة القاهرة)، وقامت بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن فتح باب التقديم للطلاب من جميع المؤهلات (ثانوى عام – ثانوى أزهرى – دبلوم تجارى – دبلوم صناعى – دبلوم زراعى – دبلوم سياحة وفنادق – طلاب الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة)، وترويجها بوجود أقسام ( التبريد والتكييف - المساحة والخرائط – إدارة الأعمال – الحاسبات ونظم المعلومات - السياحة والفنادق - الضيافة الجوية – الصحافة والإعلام - تكنولوجيا البترول)، كما تدعى وجود قسم لحملة الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى ادعائها بإعطاء الطلاب شهادات معتمدة وموثقة والإشراف على الامتحانات، وذلك على النحو الوارد بصفحة التواصل الاجتماعى الخاص بالمنشأة.