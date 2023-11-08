شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع قطارات السكة الحديد المتاح حجزها بماكينات الدفع الفورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت هيئة السكة الحديد منظومة الحجز الإلكترونى لتذاكر القطارات العاملة على خطوط الهيئة، حيث تشمل طرق الحجز "من خلال تطبيق الهاتف، او من خلال موقع هيئة السكة الحديد، او من خلال منافذ الدفع المباشر المنتشرة بمحال الماركت على مستوى الجمهورية.

وفى النقاط التالية نوضح القطارات المتاح حجزها من خلال ماكينات الدفع الفوري:

يمكن حجز تذاكر السفر على قطارات الـ VIP أرقام ( 905 / 906 - 916 / 917 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس .

متاح حجز تذاكر قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحرى.

تقدر منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية بـ320 ألف منفذ .

طرق الحجز

يتم اختيار تاريخ الرحلة ومحطتي السفر والوصول ودرجة السفر .

يتم الحجز بالرقم القومى الخاص بالراكب وبحد أقصى 4 تذاكر .

عدم تواجد التذاكر مع راكب أخر غير صاحب الرقم القومي.

يتم الحجز على أيقونة سكك حديد مصر أو كود رقم 212 .

في حالة إلغاء السفر يتم إرجاع التذاكر الي شباك الحجز بمحطة القطار وفق قواعد وتعليمات إرجاع التذاكر بالهيئة.

ويأتى ذلك بعد التطور الذى شهدته السكة الحديد، حيث يمكن للراكب حجز تذكرة السفر على خطوط السكة الحديد من عدة اماكن دون الذهاب للمحطة، حيث شهدت منظومة حجز التذاكر تطور كبير اتاحت الحجز الإلكترونى من العاتف والحجز عن طريق محال الماركت.