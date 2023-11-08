شكرا لقرائتكم خبر عن ‫نصائح هامة قبل بداية زراعة القمح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى تأتى فى مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهى المسألة التى تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد، وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التوصيات الفنية قبل زراعة القمح :

‎1- يجب على المزارعين الالتزام بالميعاد المناسب للزراعة، والمتمثل فى الفترة من 10 نوفمبر حتى 5 ديسمبر،.

‎2- الميعاد الأمثل يكون خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر.

‎3- الفترة الحالية تتطلب تجهيز الأرض جيدا للزراعة، حيث أن عملية التجهيز تضمن إنبات جيد كما يسهل عملية الرى والصرف.

‎4- يجب إضافة السوبر فوسفات مع الخدمة، حيث أن الفدان يحتاج إلى شيكارتين فى حالة كونه سوبر وفوسفات أحادى ناعم، أما السوبر الثلاثى يتم إضافة شيكارة ‎واحدة فقط.

‎5- الالتزام بالسياسة الصنفية، وهناك 5 أصناف تجود زراعتهم فى مختلف أنحاء الجمهورية وهم مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سدس 14.

‎6- الزراعة على مصاطب تعمل على توفير التقاوى، وتساعد فى عملية الرى والصرف، إضافة إلى مقاومتها للرقاد، وفى هذه الحالة يتم الاستعانة بـ 35 كيلو من التقاوي.