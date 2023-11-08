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خبير اقتصادي يحذر من العروض الوهمية في "الجمعة البيضاء"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

حذر أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، من عروض وهمية تحدث فى أيام "الجمعة البيضاء"، لافتا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء تلك العروض الوهمية.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لابد من التركيز في تاريخ الإنتاج لوجود منتجات منتهية الصلاحية، مفضلا الشراء من المنصات الإلكترونية تفاديا للتزاحم".

وأكمل: "نتيجة الظروف الراهنة، لازم نشتري اللى محتاجينه وبلاش نشترى حاجات رفاهية زيادة عن حدنا، حتى نتيح الفرصة لغيرنا ليستطيع شراء حاجته".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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