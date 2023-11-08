مصطفى الفقي: خطاب حسن نصر الله كان أقل من طموح الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن حرب ٧٣ هى الحرب الوحيدة التى لم يهزم فيها العرب، مبينا أن الصمود الفلسطيني فى حرب غزة ملفت للغاية.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر: بعد أحداث ٧ أكتوبر فإن الأوضاع في الأراضي المحتلة لن تعود إلى ما كانت عليه، منوها إلى أن الحرب الحالية أيا كانت نتائجها هي انتصار للإرادة الفلسطينية.

وأردف الفقي: إن شطط نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة يوسع دائرة الصراع فى المنطقة، لافتا إلى أن خطاب حسن نصر الله كان أقل من تطلعات وطموح الجماهير.

وتابع الفقى: إننى كنت أتمنى أن يكون خطاب حسن نصر الله أكثر وضوحا وليس مجرد سد فراغ، مشيرا إلى أن إسرائيل الدولة المدللة التى يدعمها الغرب إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولا.

وأشار الفقى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى من تدعم إسرائيل فى عدم وقف إطلاق النار، موضحا أن حماس لم تنسق مع أحد قبل القيام بعملية ٧ أكتوبر إلا أننا من الواجب علينا دعمها ومساندتها لأنها رمز المقاومة.

وأكد الفقى أن عملية حماس فى السابع من أكتوبر قابلة للتكرار ، مؤكدا أن أفعال إسرائيل فى الوقت الحالى والجرائم التى ترتكبها تجعل خسائرها فى المستقبل كبيرة.