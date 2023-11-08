حدث ليلاً| موعد إعلان زيادة أسعار السجائر.. ومنظومة جديدة لصرف السلع التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحكومة الفلسطينية: الاحتلال استهدف محطات المياه والكهرباء في غزة

قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة: استشهاد 135 في مجازر الاحتلال استهدفت 5 عائلات.

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تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. متظاهرون يطبعون بصمات يد بالأحمر على بوابة البيت الأبيض (فيديو - صور)

طبع المتظاهرون المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض، وفقًا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

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رئيس شعبة الدخان يكشف موعد إعلان الأسعار الجديدة للسجائر

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، عن موعد إعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة.

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"ينفع أرقص وأتبرع للمسجد!".. أزهري يوضح حكم إقامة الحفلات والتبرع بعائدها لأهل غزة

استنكر الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، استمرار تقديم الحفلات الصاخبة التي تُقام في بعض الدول العربية "حتى لو تم التبرع بعائدها لصالح أهلنا من ضحايا غزة المحتلة.

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"مصر للطيران" تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشغل بعض الوظائف للعمل بالشركة عن طريق عقد عمل مدته 11 شهرًا.

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البيت الأبيض: ليس علينا أن نتفق مع إسرائيل على كل كلمة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعمل على تسريع عمليات الإغاثة وتتواصل بشأن وقف مؤقت للقتال لإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى.

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الرئيس السيسي يؤكد لماكرون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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أمريكا: غزة أرض فلسطينية ونحن لا ندعم إعادة احتلالها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، "بعثنا رسالة ردع قوية لإيران بشأن استعدادنا لحماية قواتنا ومصالحنا"

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نتنياهو: نطوق غزة ونحاصر حركة حماس في كل مكان وقتلنا بعض قادتها

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يطوق قطاع غزة بالكامل، ويحاصر حركة حماس في كل مكان.

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التموين تبدأ منظومة جديدة لصرف السلع التموينية.. تعرف على التفاصيل

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك منظومة جديدة لميكنة الخدمات التموينية بدأ تطبيقها في 22 محافظة حتى الآن كمرحلة أولى، ويجري تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

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السعودية تعلن فشل التوصل لوقف إطلاق النار في السودان بين الجيش والدعم السريع

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) اليوم الثلاثاء بصفتها ممثلاً مشتركاً للاتحاد الأفريقي والإيجاد، وكونهم الميسرين لمحادثات (جدة 2)، عن التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة،إلا أنها أعلنت "عدم تمكن الطرفين (المتحاربين في السودان) من الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى.

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