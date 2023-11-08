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93% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة عرض الأدوية المجهولة على مواقع التواصل

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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