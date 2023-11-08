شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة عرض الأدوية المجهولة على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج للأدوية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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