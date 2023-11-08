سوق راشد المراغى الجديد فى الجيزة.. يواجه العشوائية بـ30 محلا نموذجيا.. صور

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لافتتاح أسواق حضارية جديدة بحى بولاق الدكرور، وذلك ضمن 11 سوقا حضاريا جديدا أعلنت المحافظة عن تنفيذهم نطاق أحياء المحافظة، لمواجهة الأسواق العشوائية التى تعكس مظهرًا غير حضارى، وتتسبب فى إعاقه الحركة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رصد ”الخليج 365” التجهيزات النهائية لسوق راشد المراغى الحضارى الجديد الكائن بشارع المساكن بكفر طهرمس، والذى سيتم تشغيله وافتتاحه قريبًا، مما سيسهم فى مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يقام السوق على مساحة 1430م2، ويستوعب 30 محلًا حضاريًا تتنوع مساحتها بين 20م و14م، وذلك بنحو 21 محلًا مساحتها 20 مترًا، و9 محلات مساحتها 14 مترًا، ويضم غرف إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، ومجهز بمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، مع مراعاة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتدعيم مدخل السوق ببلاط الإنترلوك.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد تبنى المحافظة لخطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية، مشددًا على ضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها لتعظيم الاستفادة من الأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين بتلك المناطق.