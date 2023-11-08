تعرف على قائمة أسعار معاينات المراجعة البيئية للشركات

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة البيئة قائمة المصروفات الإدارية المنظمة بالقرار الوزارى رقم 99 لسنة 2021 مع عدم الإخلال بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، تحدد فئات المصاريف الإدارية اللازمة لإجراء المعاينات الخاصة بالمراجعة البيئية لتقارير الاداء البيئى للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة أو المستوردة للفحم الحجرى أو البترولى لكل تقرير سنوى على حدى شريطة إجراء المعاينات البيئية اللازمة.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالى:

المشروعات الكبرى المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى كوقود مثل مصانع الأسمنت 55000 جنيه.

مشروعات شحن وتفريغ الفحم فى الموانئ والأرصفة البحرية 45000 جنيه.

المخازن الوسيطة للفحم (خارج الموانئ) 45000 جنيه.

مشروعات شحن وتفريغ الفحم فى الموانئ والمراسى النهرية 35000 جنيه.

جدير بالذكرأنه طبقًا للائحة التنفيذية والقرار رقم 964 الصادرعام 2015 ملحق رقم 12 البند الأول الفقرة الثانية والتى تنص على أنه "يصدر التصريح باستيراد أو تداول أو استخدام الفحم بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقويم الأثر البيئين ويجدد التصريح كل عامين بعد موافقة جهاز شئون البيئة على تقارير الأداء البيئى المقدمة من المنشأة"، فإنه يستلزم للشركات التى تعمل فى تداول واستخدام الفحم الحجرى بعد الحصول على التصريح تقديم تقارير سنوية للأداء البيئى على أن يتم إبداء الرأى فى التجديد للشركة كل عامين.