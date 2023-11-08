شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تقرر إنشاء 5 مراكز توثيق متنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء فرع توثيق متنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 40 ويتبع مكتب التوثيق المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.

كما نشرت الجريدة قرار بإنشاء أفرع للتوثيق باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 41 و42 و43 و44، يتبع مكتب التوثيق المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، في الأيام التي تحدد له.