شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة تنفذ حملات توعوية لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة حرص الشركة على تكثيف الأنشطة الاتصالية التى من شأنها ترسيخ رسالة الشركة وأهدافها لدى كافة فئات جمهور عملائها بمختلف مناطق القاهرة، ، وذلك لرفع الوعي المائي لكافة شرائح المجتمع بما في ذلك من النشئ الصغير، لخلق جيل يدرك أهمية المياه والحفاظ عليها ، وأشار رئيس الشركة أن الماء هو حلقة الوصل لترابط جميع عناصر البيئة وتوازنها، والحفاظ عليها وبالتبعية الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

وفى السياق كثف قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة متمثلاً فى إدارات (التوعية – المشاركة المجتمعية – استطلاع الرأى). حملاته التوعوية المنتظمة، حيث قامت إدارة التوعية بتنفيذ حملات وأنشطة توعوية مستهدفة كافة فئات محافظة القاهرة، متنوعة بين مؤسسات تعليمية ومعاهد دينية، وقوافل طبية بجانب توعية ميدانية شاملة مختلف المناطق منها الوايلي وحدائق القبة وباب الشعرية وحلمية الزيتون وصقر قريش والبساتين ومصر القديمة، إضافة إلى توعية إعلامية وإلكترونية من خلال الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهدفت حملات التوعية التي تنوعت بين ندوات وورش سباكة ولصق بوسترات ومسابقات وتوزيع جوائز عينيه نحو أكثر 72882 من الجمهور خلال شهر أكتوبر.

ولا تقف حملات التوعية عند إلقاء الندوات فحسب، بل تتواصل مع الجهات المستهدفة بشكل مستمر، للتأكد من مدى الاستجابة الكبرى لأفرادها ومدى التغير الجوهري في سلوكهم نحو الحفاظ على المياه.

وتؤكد حملات التوعية التي تطلقها الشركة بشكل منتظم طوال العام، على مدى الإنجازات التي تحرزها الشركة في كافة قطاعتها، لتوفير خدمات متميزة تنال رضا كافة عملائها.

ولتحقيق خطة التوسع الكبرى على مستوى محافظة القاهرة تعمل إدراة المشاركة المجتمعية جنبا إلى جنب مع إدارة التوعية في تكثيف حملات توعوية مستهدفة جميعات أهلية ومؤسسات اجتماعية ومنها: جمعية رسائل الخير، وجمعية الإمام علي بن ابي طالب بجامعة حلوان وجمعية خيرية لرفقاء المرضى، بإجمالي عدد متنفعين وصل إلى 150 سيدة وطفل.

ولا تقف حملات التوعية عند فئات بعينها، بل تستهدف كافة الفئات، ولأجل ذلك أجرت إداراة المشاركة المجتمعية زيارة إلى مؤسسة الدناش لرعاية الفئات الخاصة والمعاقين والأيتام..

وبالتوازي تستمر إدارة استطلاع الرأي في إجراء استطلاعات رأي متنوعة بين ميدانية وهاتفية وإلكترونية، للتعرف على أراء العملاء في الخدمات المتنوعة والمستحدثة بشكل مستمر التي تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة، بجانب الجهود المبذولة في توفير كوب مياه صحى وآمن على مدى 24 ساعة.

وجاءت استطلاعات الرأي الميدانية خلال شهر أكتوبر، مستهدفة مناطق حي عابدين والدويقة ومنشية ناصر.. وبالمهام نفسها أجريت استطلاعات الرأي الهاتفية.

وتتطرق استطلاعات الرأي إلى قياس مدى جودة المياه في المناطق المستهدفة، إذ لا يتوان مسؤولو العلاقات العامة في الاستماع لشكاوي المواطنين واستفساراتهم المختلفة.. وإرسالها إلى الجهات المختصة لحلها في أسرع وقت وبدقة عالية، وهو الشعار الذي تضعه الشركة دائما صوب أعينها.