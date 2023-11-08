شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حصاد 9 ملايين متر مكعب مياه من أمطار الشلاتين ودهب ومرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من مصلحة الري ممثلاً في قطاع مياه الجوفية بشأن الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مدن محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء مؤخرا، ونتج عنها سيول بسفاجا وشلاتين والشيخ الشاذلى بمرسى علم بمحافظة البحر الاحمر، وسانت كاترين ودهب ونويبع بمحافظة جنوب سيناء .

وعلى الرغم من شدة الأمطار وما نتج عنها من سيول، إلا أن الأعمال الصناعية التى أنشأتها الوزارة (سدود وبحيرات وحواجز توجيه وبرابخ ومعابر)، أسهمت فى توفير قدر كبير من الحماية للمواطنين والمنشآت.

وكان التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، أشار لإحتمالية تعرض بعض مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر لأمطار رعدية قد ينتج عنها حدوث سيول ، حيث تم التنسيق بين كافة الجهات والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أى عوائق بالمخرات لحركة المياه، وتشكيل لجان على مدار الساعة للمتابعة والرصد وحساب كميات مياه الأمطار التى يتم حصادها، وبعد الإنتهاء من العاصفة تم المرور على جميع الأعمال الصناعية المنفذه فى محيط المنطقة التى تعرضت للعاصفة المطرية.

ونتيجة للعاصفة المطرية، حدث سيل خفيف بوادى وتير بمدينة نوبيع بدون حدوث أية مشاكل، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتى دهب ونويبع وطريقى دهب - شرم الشيخ و دهب - نوبيع .

وقال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بأنه فى محافظة البحر الأحمر ، تعرضت مدينة شلاتين لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول تجمعت أمام المنشآت الصناعية التى تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة ، وهى عبارة عن 2 بحيرة و 2 حاجز ، حيث قامت البحيرة ب 1 بحجز ما قدر بحوالى 3 ملايين متر مكعب من المياه، والبحيرة ب 2 بحجز 5.50 مليون متر مكعب من مياه السيول، الأمر الذى ساهم فى حماية مدينة شلاتين ومنشآتها الحيوية من أخطار السيول .

كما أكد على أنه تم حصاد واحد مليون متر مكعب أمام سد وادى الجيبى بدهب والذى تم إنشاؤه عام 2004 وتأهيله عام ٢٠١٩ ضمن عملية استكمال عملية درء مخاطر السيول المرحلة الثانية بمحافظة جنوب سيناء .

وفى مدينة مرسى علم تعرضت قرية الشيخ الشاذلى لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول تجمعت أمام السدود الخمسة التى تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة ( أم دهيس ـ أم سمرة م١ - ام سمرة م2 ـ أم حرينة ـ أم لطيبة) قامت بحجز كمية من المياه قدرت ب 100 الف متر مكعب .

فيما تعرضت منطقة سفاجا لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول عند ك 60 بطريق سفاجا - قنا ، حيث انسابت المياه عبر وادي المرخ و وادي أم سيكات فى اتجاه قنا لتصب في نهر النيل وقد قام مسئولى الوزارة بالمرور علي الأودية بالمنطقة للاطمئنان على الموقف .

وأشاد سويلم بالتنسيق المتميز بين كافة الأجهزة المعنية (أجهزة وزارة الموارد المائية والري - المحليات - هيئة الطرق - شركة المياه والصرف الصحى - الكهرباء - الصحة والإسعاف - الحماية المدنية - المرور ) ، حيث قامت كافة الجهات بالتنسيق سويا وتنفيذ بنود خطة التعامل مع السيول بكل دقة والمتابعة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والمرور الميدانى والإبلاغ الفورى عن المستجدات فى حينه ، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بعد إنتهاء موجة الطقس السيئ بالمرور الميدانى على مناطق تجمعات المياه بمرافقة المسئولين بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر وأعدت تقارير مبدئية بمعايناتها وتقديرها للموقف .