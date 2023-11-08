شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إقرار حافز لمديرى المدارس المعينين ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم إقرار حافز للمديرين الجدد الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة ضمن المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة، موضحة أن الحافز سيكون للمديرين ضمن الدفعة الاولى والتى تستهدف 350 مدير مدرسة، وسوف يصدر قرار وزارى بتعيينهم قريباً بعد انتهاء فترة التدريبات المقررة والبرنامج التوعوى الذى انطلق الأحد 5 نوفمبر الجارى.

وشهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأحد إطلاق "البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"؛ والذي يمتد خلال الفترة من 5 - 11 - 2023 وحتى 16 - 11 2023 .

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة والوزارة تدعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

وتابع الدكتور رضا حجازى أن الوزارة حرصت على تلقي المديرين الجدد البرنامج التوعوي حرصا منها على توعيتهم بمختلف الشئون الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والقطاع التعليمي ككل، مطالبا إياهم باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.