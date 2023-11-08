شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة ونسمات خفيفة تلطف الأجواء والشبورة تتلاشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية معتدلة صباحا مع نسيم خفيف للرياح يعمل على تلطيف الأجواء، ومتوقع أن تصل العظمى على القاهرة 29 درجة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الظاهرة المؤثرة تبقى هى الشبورة المائية والتى ظهرت صباحا ووصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تنقشع مع تقدم ساعات النهار.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين ، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.