شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة التليجراف البريطانية تشيد بجهود مصر فى القضاء على التهاب الكبد الوبائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في غضون عقد من الزمن، انتقلت مصر من واحدة لأسوأ المعدلات العالمية للمرض إلى شبه القضاء عليه عندما حصلت مصر الشهر الماضي على مرتبة "الطبقة الذهبية" في القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، وأشاد مجتمع الصحة الدولي بهذا الإنجاز ووصفه بأنه "ليس أقل من مذهل" حسبما أفادت صحيفة التليجراف.

وقال خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،" قدمت مصر نموذجًا مثاليًا لرعاية مرضى التهاب الكبد الوبائي C، وأثبتت أن القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) أمر ممكن على الرغم من كونها دولة منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل".

والتهاب الكبد C هو فيروس يصيب الكبد وينتقل عن طريق الممارسات الجنسية وممارسات الحقن غير الآمنة وعمليات نقل الدم غير المفحوصة، وغالبًا ما تكون العدوى المبكرة غائبة عن الأعراض ويصعب اكتشافها، مما يؤدي عادةً إلى الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي المزمن (HCV)، وبمرور الوقت أمراض الكبد، وأحيانًا تليف الكبد.

ويعيش حاليا حوالي 58 مليون شخص على مستوى العالم مع العدوى - 80 في المائة منهم لا يعرفون أنهم مصابون بفيروس التهاب الكبد الوبائي - ويموت أكثر من مليون شخص كل عام بسبب أمراض مرتبطة به، مثل فشل الكبد والسرطان.

وبعد أن كافحت البلاد لعقود من الزمن لمكافحة المرض، الذي أودى بحياة 40 ألف مصري في عام 2015 وحده، فإن السرعة التي عكست بها البلاد حظوظها لفتت انتباه العالم.

مراكز الكبد المتخصصة

قبل عشر سنوات، كان 14.7% من السكان مصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، وكان أغلبهم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بسبب استيطان داء البلهارسيات، أو دودة البلهارسيا ــ وهي طفيل المياه العذبة الذي يعيش في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.

لفترة طويلة، كان العلاج الوحيد المتاح هو حقن الجير المقيئ، والذي من شأنه تخليص الجسم من الطفيلي.

وقالت منال السيد العضو المؤسس للجنة الوطنية المصرية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسى، "لم يكن لدينا المحاقن الآمنة أو المحاقن البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة كما هي موجودة الآن"، "كانت عبارة عن محاقن زجاجية قديمة كان لا بد من تطهيرها بين شخص وآخر - ولم يحدث ذلك بشكل صحيح، لأنه كان هناك علاج جماعي للناس في القرى".

ونتيجة لذلك، استمر المرض في الانتشار، حيث أظهرت الأبحاث أن شخصًا واحدًا في مصر يمكن أن ينقل العدوى لأربعة أشخاص خلال حياته.

وفي عام 2008، أظهر المسح الصحي الديموغرافي الأول في البلاد أن 15% من السكان لديهم أجسام مضادة بعد التعرض لفيروس التهاب الكبد الوبائي، وأن 10% مصابين بالعدوى ويحتاجون إلى العلاج.

وأوضحت منال السيد، "لقد بدأنا في بناء بنية تحتية لمراكز الكبد المتخصصة داخل مرافق الرعاية الصحية الحالية"، مدعومة بالحملات الإعلامية التي تم نشرها في الجامعات، وبدأت في زيادة الوعي بهذه القضية في سن مبكرة.

وأضافت منال السيد، إن مراكز العلاج المتخصصة وبرنامج الفحص الذي تم إطلاقه قبل خمس سنوات يعني "أننا نمتلك البنية التحتية، ولدينا قاعدة البيانات وعرفنا عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.. وكان لدينا نظام تسجيل جيد جدًا، لذلك كان كل شيء جاهزًا.

وبحلول هذه المرحلة، كان لدى البلاد أيضًا آلاف الأطباء والممرضات المدربين على علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي.

وتم إطلاق استراتيجية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، نُشرت في عام 2014، جنبًا إلى جنب مع برنامج العلاج المضاد للفيروسات؛ قام مليون شخص بالتسجيل في غضون أسبوع.

وذكرت منال السيد أن "الأرقام كانت مذهلة"، مؤكدا أن مصر سرعان ما أصبحت "المخطط لجميع البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها".

وفي حين حافظت خطة الحكومة المدعومة بالكامل على الزخم لبعض الوقت، بحلول عام 2017، بدأت عمليات التسجيل في التباطؤ.

وأكدت منال السيد إن الأبحاث الإضافية أظهرت أن ما يقدر بنحو مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص في مصر مصابون بفيروس التهاب الكبد الوبائي دون أن يدركوا أنهم مصابون به. وكان من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

ووافقت منظمة الصحة العالمية مسبقًا على اختبار تشخيصي سريع في عام 2018، "قررنا المضي قدمًا في برنامج فحص وطني، بمبادرة رئاسية وإرادة سياسية للقيام بذلك في أقصر وقت ممكن، وتم إنشاء وحدات متنقلة في نوادي الشباب والمساجد والكنائس ثم الوزارات والجمعيات العلمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني..

كان الطرح "فعالاً للغاية، وسريعًا جدًا، وفعالاً جدًا من حيث التكلفة".

فقد تم فحص أكثر من 60 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، خلال سبعة أشهر ــ وهو "أكبر برنامج فحص في العالم أجمع" ــ مع تحفيز المواطنين من خلال حقيقة أن فحص الأمراض غير المعدية يتم إجراؤه أيضاً في نفس الوقت.

"لقد شجع ذلك الكثير من الناس، وأزال وصمة العار والتمييز بشأن الذهاب لإجراء اختبار التهاب الكبد C فقط."

وقامت مصر حتى الآن بتشخيص 87% من المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، وحصل 93% منهم على العلاج العلاجي – وهو ما يتجاوز المعدلات الذهبية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 80 و70% على التوالي.

كما تم إنشاء برنامج لإدارة ومتابعة المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المتقدمة لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الكبد، "لأن ذلك سيكون مشكلة لبضع سنوات قبل أن يبدأ في الانخفاض مع انخفاض معدل الانتشار".

والسؤال المطروح الآن هو كيفية تشجيع الدول الأخرى على اتباع نفس المسار، وأوضح غفار "تتعاون مصر مع العديد من البلدان والمنظمات للمساعدة في برامج القضاء على المرض في العديد من الدول الإفريقية والآسيوية".

"ويشمل هذا الدعم برامج بناء القدرات بالإضافة إلى توفير وسائل التشخيص والأدوية لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي والتهاب الكبد بي من خلال التبرعات المباشرة"، ويظل هذا، بالإضافة إلى نجاح جهودهم، مصدر فخر كبير لجميع المشاركين.

وقال خالد عبد الغفار "كمصري، لقد شهدت منذ فترة طويلة مدى تأثير فيروس التهاب الكبد الوبائي بشكل خطير على الأسر المصرية، وإن الذكريات السيئة والمعاناة كانت مرادفة لكلمة فيروس التهاب الكبد الوبائي. "هذا الإنجاز التاريخي يجلب لمصر مستقبلا أكثر إشراقا، ويؤكد أن لا شيء مستحيل".