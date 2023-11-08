شكرا لقرائتكم خبر عن طب القاهرة ضمن أفضل 200 كلية بتصنيف us news والأولى بمعايير scimago والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتائج تصنيف us news الأمريكي عن تقدم كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة لتصبح فى المرتبة 200 ضمن أفضل كليات الطب على مستوى العالم، كما أظهرت نتائج تصنيف scimago للنشر الدولى وجود كلية طب قصر العينى بالمركز الأول على مستوى الجامعات والكليات المصرية، وحصدت كلية طب قصر العينى على المركز الأول فى تصنيف edu rank، والمركز 151 بتصنيف QS البريطاني.

كان أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق إنجاز جديد بالتصنيفات العالمية للتخصصات بالدخول ضمن أفضل 300-400 جامعة علي مستوى العالم في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي للموضوعات والتخصصات العلمية (GRAS) لعام 2023، وهو غير التصنيف العام لشنغهاي الذي تقدمت فيه القاهرة أيضاً مائة مركز، بالإضافة إلى تحقيق نسب تقدم كبيرة على مستوى العديد من التخصصات العلمية بالدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، متصدرة الجامعات المصرية والعديد من الجامعات الإقليمية، تحت مظلة منظومة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن ترتيب جامعة القاهرة طبقا للمعايير المحددة التي يستخدمها المصنف الصيني (شنغهاي) في تصنيف الموضوعات والتخصصات العلمية أصبح فى الفئة من (301 الى 400) عالميا بتقدم 20% عن السنوات السابقة، مشيرا إلي أنه بذلك تصبح جامعة القاهرة ضمن أول 1,1% من الجامعات العالمية الراقية والأولى بمصر لعام 2023، متقدمة عن أقرب جامعة مصرية لها بحوالي ثلاثمائة مركزا حيث تقع اقرب الجامعات المصرية في الفئة (601-700)، بينما جامعة القاهرة في الفئة (301 إلى 400) من بين ثلاثمائة الف جامعة على مستوى العالم.