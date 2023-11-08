شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: فترة انتقالية فى غزة بعد الحرب والقطاع لن يظل تحت سيطرة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على عدم العودة للوضع قبل 7 أكتوبر في غزة، مضيفا: "يتعين أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل ما بعد أزمة غزة..يجب أن نتيح للفلسطينيين تقرير مصيرهم.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجموعة السبع في اليابان، بعد انتهاء الحرب ستكون هناك فترة انتقالية في غزة وحماس لن تبقى مسيطرة على القطاع.

دعا الوزير الأمريكي إلى أهمية وجود وحدة بالإدارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، معلقا بالقول: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع.

شدد بلينكن على أن إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة، وأن قادة إسرائيل أبلغونا بألا نية لديهم لفعل ذلك.