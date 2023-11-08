شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 8 نوفمبر حتى الإثنين المقبل 13 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: - الأربعاء 8 نوفمبر :طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ، كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد .





- الخميس 9 نوفمبر: اعتبارا من الخميس المقبل 9 نوفمبر 2023 ، من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .





- الخميس 9 نوفمبر والجمعة 10 نوفمبر:شبورة مائية تكون من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا وتصل إلى حد الضباب .

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد .





- السبت 11 نوفمبر والأحد 12 نوفمبر : شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.





- الإثنين 13 نوفمبر :شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.