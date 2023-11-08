شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة فى الجيزة بمزايا تأمينية.. المؤهل يبدأ من الدبلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحرسة لمن تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 45 عامًا، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وسكن للمغتربين.

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المطلوبة أفراد أمن بمنطقة الهرم وطريق أكتوبر، وتتطلب مؤهل بداية من دبلوم، وتتيح العديد من المزايا وهي تأمين صحي، وتأمين اجتماعي من أول يوم عمل، وزيادة سنوية، و4 أيام راحة في الشهر، وسكن للمغتربين.

وطالب الجهاز الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا، منوهًا إلى أنه يمكن التواصل للاستفسار عن الوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

جديرٌ بالذكر أن وزارة العمل أعلنت تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023.

وتتوافر فرص العمل فى 11 محافظة بـ"القاهرة والجيزة وبورسعيد، والقليوبية والغربية وأسيوط وقنا وسوهاج ودمياط والوادى الجديد والفيوم"، وفى تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا ومحاسبين وصيادلة ومساعدين ومحضر طلبات ومدير فرع ورئيس فريق وأخصائي موارد بشرية ومراقب جودة وعمال إنتاج وأفراد أمن وعمال مخازن وأخصائيين مشتريات ومندوبين مبيعات ومحصلين ووسطاء تأمين ومندوبين توزيع وكافة أعمال الفندقة وعمال خياطة بكافة الأقسام وفنيين فى جميع التخصصات وعمال نظافة وتخصصات أخرى.